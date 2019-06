Geflüchtete finden immer häufiger Arbeit

Stärker in den Fokus rückt laut Migrationsministerium die Integration der hier bleibenden Geflüchteten. Dies sei eines der großen gesellschaftlichen Themen der Zukunft. Wenn es gelänge, die geflüchteten Menschen im Hinblick auf Sprache, Bildung und Ausbildung sowie auf den Zugang zum Arbeitsmarkt zu integrieren, könne dies die Zukunft Thüringens nachhaltig prägen. Mangelndes Engagement in der Integrationsarbeit würde mittelfristig weit höhere gesellschaftliche Folgekosten mit sich bringen. Thüringen brauche aufgrund der demografischen Entwicklung Zuwanderung. Die Wirtschaft und die Sozialsysteme würden ohne diese in eine problematische Situation laufen.

Drei junge Flüchtlinge arbeiten im Ausbildungszentrum von Siemens. Bildrechte: dpa Geflüchtete finden in Thüringen zunehmend den Weg in den Arbeitsmarkt. Allerdings landen viele in gering-qualifizierten Jobs, wie Daten der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit zeigen. Im September 2018 waren rund 5.500 Menschen, die aus den acht häufigsten Asylherkunftsländern, kommen in Thüringen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Gleichzeitig waren knapp 10.300 Menschen aus diesen Ländern als arbeitssuchend, davon knapp 3.900 als arbeitslos registriert. Als arbeitssuchend gelten diejenigen mit einem geklärten Aufenthaltsstatus. Damit sind sie aber nicht automatisch auch arbeitslos - viele von ihnen absolvierten etwa noch Integrationskurse oder ähnliches, hieß es von der Arbeitsagentur.

Jena nimmt aus Seenot Gerettete auf

Anlässlich des Weltflüchtlingstags am 20. Juni ruft der Thüringer Flüchtlingsrat zu mehr Zivilcourage und Solidarität mit Geflüchteten und Migranten auf. Bundesweit hätten sich bisher 60 Städte, darunter Jena, zu sicheren Häfen erklärt. Diese Städte haben sich laut Flüchtlingsrat dazu bereit erklärt, aus Seenot gerettete Menschen aufzunehmen. Auch alle anderen Thüringer Städte und Gemeinden seien dazu aufgerufen solidarisch zu handeln und sich zu einem "sicheren Hafen" zu erklären.

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) lädt am Abend zu einer Ausstellungseröffnung und einem Vortrag in das Landeskirchenamt und die benachbarte Michaeliskirche in Erfurt ein. Geplant seien ein Auftritt des Theologen und Bürgerrechtlers Ralf-Uwe Beck zum Thema "Fluchtursachen, nicht Flüchtlinge bekämpfen!" sowie die Vernissage "Grenzland Traumland" von Sibylle Möndel, teilte die EKM mit.