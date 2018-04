Westliche Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen oder Hessen verzeichnen dagegen steigende Bewerberzahlen. Als Gründe nennt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) unter anderem eine weitgehende Jobgarantie und gute Bezahlung. Das wirke sich direkt auf die Attraktivität einer Ausbildung in einem bestimmten Bundesland aus. Ostdeutsche Bundesländer schneiden hier laut GdP deutlich schlechter ab. So verdiene ein Polizist in Nordrhein-Westfalen rund 15 Prozent mehr als einer in Mecklenburg-Vorpommern.