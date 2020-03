Kriminalstatistik Zahl der Diebstähle in Thüringen sinkt

Auch bei den schweren Wohnungs- und Hauseinbrüchen sind die Zahlen gesunken. In 2019 wurden 997 schwere Einbrüche in Thüringen registriert, im Jahr davor waren es noch 1.236. Damit sind die Fallzahlen in diesem Kriminalitätsfeld erstmals seit fünf Jahren wieder unter die Tausender-Marke gefallen. Das Thüringer Innenministerium will am Donnerstag die aktuelle Kriminalitätsstatistik für 2019 vorstellen.