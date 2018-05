Thüringen: Deutlich weniger Public-Viewing zur Fußball-WM

In Thüringer Städten wird es zur Fußball-Weltmeisterschaft deutlich weniger Möglichkeiten geben, die Spiele gemeinsam im Freien zu schauen. Wie eine Umfrage von MDR-THÜRINGEN unter den kreisfreien Städten und in den Landkreisen ergab, liegen zwei Wochen vor Beginn der WM nur wenige Anmeldungen zum Public Viewing vor.

Szenen wie zur letzten WM werden dieses Jahr seltener. Bildrechte: Mario Vedder/dapd Städte wie Erfurt hoffen noch auf Nachmeldungen und haben die Anmeldefrist zum 31. Mai deshalb aufgehoben. Während Kneipen und Bars mit Leinwänden Fans anlocken, verzichten die meisten Städte in Thüringen auf eigene Public Viewing-Veranstaltungen. Lediglich in den Innenstädten von Weimar und Mühlhausen ist derzeit Public Viewing geplant. In Nordhausen hat zudem ein Veranstalter Interesse für Übertragungen auf dem Theaterplatz angemeldet.

Halb so viele Anmeldungen wie 2014

Während Fußball-Fans in Erfurt 2014 noch in 13 Biergärten öffentlich die Spiele verfolgen konnten, sind zwei Wochen vor Beginn der Fußball-WM laut Umweltamt der Stadt erst halb so viele Anmeldungen eingegangen. Beantragt haben bisher: das "Augustiner", die "Havanna-Bar", das "Don Giovanni", der "Goldene Schwan", das "Double B" und "Engelsburg".

In Erfurt und Weimar locken einige Lokale zum gemeinsamen Fußball schauen. Bildrechte: IMAGO Public Viewing ist auch im Erfurter Stadtgarten, im Waldhaus und am "Stattstrand" am Zughafen geplant. Auf dem Campus der Erfurter Uni werde es in diesem Fußball-Sommer kein Public Viewing gehen, sagte eine Sprecherin der Universität MDR THÜRINGEN. Die Gebühren liegen bei 40 Euro pro Spieltag. Wenn Spiele mit Verlängerung und Elfmeterschießen allerdings bis weit über 22 Uhr hinausgehen, werden laut Umweltamt zusätzliche 20 Euro fällig. Wer eine Ausnahmegenehmigung für alle 25 Spieltage beantragt, muss 1.000 Euro zahlen.



Deutlich weniger Anmeldungen zu Public Viewing-Veranstaltungen gibt es auch in Weimar. Bisher liege erst eine Anzeige von einer Sportsbar vor, sagte ein Sprecher. Im "Schwarzburger Hof" können rund 100 Fans die WM-Spiele live verfolgen. Ab dem Achtelfinale sei jedoch ein größerer Rahmen geplant. Dann wolle die Weimar GmbH die Spiele der deutschen Mannschaft in der Weimarhalle öffentlich übertragen.



Die Kosten für die Anmeldung des Public Viewing sind den Angaben nach unverändert. Wer bis spätestens eine Woche vor dem Veranstaltungstermin das öffentliche Fußballschauen anmeldet, muss keine Verwaltungsgebühr bezahlen. Danach werden Veranstaltungen erlaubnispflichtig und es wird eine Gebühr von 50 Euro fällig. Außerdem muss ein Betrag für die Nutzung öffentlicher Flächen je nach Größe bezahlt und gegebenenfalls ein Sicherheitskonzept erstellt werden.

Überschaubares Angebot in den Regionen

Auch in Eisenach sind die Anmeldungen deutlich verhaltener als zur WM 2014. Laut Stadt gibt es bisher zwei Festzelte, in denen die Spiele übertragen werden. Ein Festzelt steht auf dem Heinrich-Erhardt-Platz und ein weiteres in Hötzelsroda in der Nähe des Sportplatzes. Finanziell kommen auf die Veranstalter keine höheren Kosten als vor vier Jahren zu. So werden bei Austragungen nach 22 Uhr pro Tag inklusive Verwaltungsgebühr 42,50 Euro fällig.

In eineigen Gegenden Thüringens müssen Fans die Spiele mit ihren Freunden auf der heimischen Couch verfolgen. Bildrechte: colourbox.com In Gera liegen bislang zwei Anmeldungen im Stadtgebiet für 1.650 Fußballbegeisterte vor. Keinerlei Anmeldungen für Public Viewing im Freien gibt es in Saalfeld. Dort können Fußballfans laut Stadt die Spiele der deutschen Mannschaft in größerer Runde auf einer großen Leinwand im Mercedes-Autohaus oder im Kino verfolgen. Der Stadtsprecher rechnet damit, dass sich noch das ein oder andere Restaurant dazugesellt. In der Vergangenheit gab es Fußball im "Champ" und im "Restaurant zur alten Post". Kosten werden nicht erhoben, da die Spiele in den Kneipen übertragen werden.



In Bleicherode wird es wahrscheinlich kein Public Viewing geben. Nach Angaben der Stadt gibt es derzeit keine einzige Anmeldung. Zur WM vor vier Jahren lockte das Bleicheröder Bergmannsfest zum Viertelfinale Deutschland-Italien noch zahlreiche Zuschauer zum Public Viewing.



Anders sieht es in Mühlhausen aus. Dort ist das Interesse der Gastwirte nach Angaben der Stadt genauso groß, wie zur WM 2014. So gibt es bislang zwei große angemeldete Public Viewing-Veranstaltungen in der Stadt. Unter freiem Himmel übertragen wird aber erst ab dem Viertelfinale. Dann ist laut Stadt ein Public Viewing im Stadtzentrum geplant. Zuvor werden alle Spiele der Vorrunde sowie das Achtelfinale mit der deutschen National-Mannschaft im städtischen Mehrgenerationenhaus übertragen. Der Saal im Haus bietet Platz für etwa 500 Zuschauer und ist barrierefrei. Die Kosten für das Public Viewing können den Angaben nach noch nicht genau beziffert werden.

Auch in Meiningen wird es nach bisherigem Stand kein gemeinsames öffentliches Fußballschauen geben. Der Stadt liegen bisher keine Anmeldungen vor. Zur Europameisterschaft hatten verschiedene Lokale Public Viewing angeboten.

Kneipen mit eigenen Leinwände

Die meisten Städte verzichten dieses Jahr allerdings auf ein öffentliches Public Viewing. Ein Grund dafür ist, dass Kneipen und Bars mittlerweile selbst mit großen Leinwänden und Flachbildschirmen ausgestattet sind.