Thüringen Weniger Fälle organisierter Kriminalität

In Thüringen hat es 2018 weniger Verfahren im Bereich der Organisierten Kriminalität (OK) gegeben als im Vorjahr. Das geht aus dem neuen Lagebericht des Bundesinnenministeriums und des Bundeskriminalamtes hervor. Demnach gab es 2018 vier Ermittlungsverfahren von Thüringer Staatsanwaltschaften - drei weniger als 2017. Eine Erklärung für den Rückgang ist der Abschluss mehrerer Verfahren in Thüringen gegen Mitglieder der armenischen Mafia.

Auch bundesweit sind die Zahlen leicht rückläufig: 2018 gab es insgesamt 535 Verfahren gegen OK-Gruppierungen, 37 weniger als 2017; die meisten davon in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin. Vor allem Fälle mit Rauschgiftkriminalität beschäftigten die Ermittler. Das Bedrohungspotential bleibe trotz des leichten Rückgangs hoch, heißt es in dem Bericht. Der entstandene Schaden lag 2018 bei 691 Millionen Euro - ein deutliches Plus von fast 500 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Erstmals wurde in dem Lagebericht auch der Bereich "Clankriminalität" erfasst. 2018 gab es demnach 45 Verfahren gegen Clans - mehr als die Hälfte gegen Gruppierungen mit arabischstämmiger Herkunft.