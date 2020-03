Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand wirklich niemanden hat, haben die Behörden ganz sicher auch eine Lösung. Das war das eindeutige Signal aus dem Saale-Orla-Kreis, der als erstes in Thüringen Menschen in Quarantäne geschickt hat. Es ist überraschenderweise auch noch niemand verhungert in Quarantäne und wir müssen in Deutschland auch nicht befürchten, dass dies geschieht.