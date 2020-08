Hintergrund ist ein Brief der Ex-DDR Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld, Werteunion-Landesvize Hans Pistner und drei weiteren CDU-Mitgliedern. Darin fordern sie die Ablösung des jetzigen Vorstands um Sitter. In dem Brief kündigen sie an, sich in der CDU in Thüringen zu engagieren und für einen wertkonservativen Politikwechsel einzutreten und zu arbeiten. Die Neuwahl des Vorstands sei laut Satzung seit zehn Monaten überfällig. Das Online-Portal des Freien Worts insuedthüringen.de hatte als erstes darüber berichtet.