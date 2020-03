Das Landratsamt des Wartburgkreises hat strenge Kontrollen in Bezug auf die verfügten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus angekündigt. Im Kreisgebiet sowie in der Stadt Eisenach wollen Polizei, Gesundheitsamt und Ordnungsämter der Städte und Gemeinden dabei eng zusammenarbeiten, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung vom Donnerstagabend.

Eisenach - Geschäftshäuser mit Restaurant und Cafes am Frauenplan. Bildrechte: dpa