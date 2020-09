Kripo ermittelt Theater Eisenach nach erneutem Brand gesperrt

Das Landestheater Eisenach ist nach dem erneuten Brand in der vergangenen Nacht vorerst gesperrt. In der Unterbühne war aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Bis auf Weiteres sind alle Vorstellungen abgesagt. Verwaltungsleiterin Diana Merbach sagte MDR THÜRINGEN, die Schadenshöhe sei derzeit nicht abschätzbar. In der Unterbühne seien verschiedene Leitungen verschmort. Außerdem ist der Rauch nach ihren Angaben auf die Bühne und im Zuschauerraum bis in den zweiten Rang gezogen.

Die Kriminalpolizei sucht noch nach der Ursache. Rund um das Theater hatte es in den letzten Jahren bereits mehrfach gebrannt. Im Juli war in der Probebühne ein Regal mit Requisiten in Flammen aufgegangen. Im Mai hatte im Beleuchtungsstellwerk ein Stuhl gebrannt. Den größten Schaden hatte ein Feuer im August 2018 im Werkstattgebäude angerichtet. Dabei wurde auch ein Teil des Kostümfundus zerstört. Die Theaterwerkstätten mussten in ein Ersatzgebäude ausgelagert werden. Das bisherige Gebäude will die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach für bis zu 4,5 Millionen Euro sanieren.