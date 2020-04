Nach einer privaten Spendensammlung für die Opfer des Schulbusunglücks in Berka vor dem Hainich ermittelt die Eisenacher Polizei. Es bestehe der Verdacht des Betrugs, teilte eine Polizeisprecherin in Gotha MDR THÜRINGEN mit. Über ein soziales Netzwerk war Ende Januar zu Spenden aufgerufen worden. Bei den betroffenen Familien sei jedoch bisher kein Geld angekommen, so die Sprecherin. Nach einer Anzeige werde jetzt geprüft, ob Spenden flossen und was damit geschehen ist.

Bei dem Busunfall in Berka starben zwei Kinder. Bildrechte: MDR/WichmannTV