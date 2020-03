Jena Oberlandesgericht spricht Aktivistin gegen Rechts frei

In Eisenach hatte sie im Dezember 2018 aus der Ansage "NS-Zone" eine Herz-Zone gemacht, indem sie die Buchstaben NS mit einem Herz übersprühte. Diese und drei weitere Aktionen hatten im Oktober 2019 ein gerichtliches Nachspiel. Die Aktion von Mensah-Schramm war fotografiert und der Polizei gemeldet worden. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen Sachbeschädigung ermittelt, das Verfahren ging ans Amtsgericht Eisenach. Der Richter bot der Aktivistin an, das Verfahren einzustellen, gegen Zahlen einer Geldauflage von 500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung. Das lehnte Irmela Mensah-Schramm ab. Sie wurde daraufhin zu 1.050 Euro Geldstrafe verurteilt. Außerdem sollte sie die Kosten des Verfahrens tragen. Die Verurteilte ging in Revision.

Gesprühte Kunst von Irmela Mensah-Schramm. Bildrechte: Irmela Mensah-Schramm