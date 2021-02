Verkehr Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf A4 bei Eisenach - Autofahrer stundenlang im Stau

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Dienstag ist ein Lkw-Fahrer auf der A4 in Thüringen ums Leben gekommen. Der Stau dauerte am Dienstagvormittag an. Helfer versorgten die Fahrzeuginsassen mit Decken und heißen Getränken.