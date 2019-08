Eisenach Bachdenkmal vom Sockel geholt

In Eisenach ist am Donnerstagmittag das Denkmal von Johann Sebastian Bach vom Sockel geholt worden. Restauratoren hatten die Bronzeplastik mit Haltebändern an Kopf und Füßen versehen. Ein Autokran hob die 1,4 Tonnen schwere Skulptur an und ließ den Kompnisten so über den Frauenplan schweben. Abgelegt wurde die Skulpur auf einem offenen Wagen, wo sie sehr vorsichtig auf alte Matratzen gebettet wurde.

Restaurierung bis Mitte Oktober

Die 130 Jahre alte Bronze-Skulptur des Bildhauers Adolf von Donndorf wird nun in eine Berliner Werkstatt transportiert und bis Mitte Oktober restauriert. Der Steinsockel und die Natursteinmauer hinter dem Denkmal werden direkt am Ort sowie in einem Thüringer Restaurierungsbetrieb bearbeitet. Auch das Bronzerelief der heiligen Cäcilie, das an der Mauer hinter dem Bachdenkmal angebracht ist, erhalte eine Auffrischung, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Die Kosten gibt die Stadt mit insgesamt 84.000 Euro an. Knapp die Hälfte übernimmt das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Den ersten Schritt geschafft: Prof. Bernhard Mai aus Erfurt und der Berliner Restaurator Alexander Löwe mit seinen Mitarbeitern. Im Hintergrund: Bach am Harken. Bildrechte: MDR / Ruth Breer

Denkmal schon öfter umgezogen