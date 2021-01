Nach einem Anschlag auf eine Szene-Kneipe von Rechtsextremen in Eisenach ist ein mutmaßliches Bekennervideo veröffentlicht worden. Die Aufnahmen und ein dazu gehörender Text wurden über die Internetplattform Indymedia verbreitet, die häufig von Linksextremisten genutzt wird. Bei dem Anschlag am frühen Montagmorgen waren das Gebäude und ein Auto beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.

In dem Video ist unter anderem zu erkennen, wie eine Person den Schriftzug "Fight Nazis Every Day" an die Hauswand der Gaststätte sprüht. Zudem wird gezeigt, wie ein Sprengsatz platziert wird und anschließend mit einem lauten Knall detoniert.

Im November vergangenen Jahres nahmen Fahnder in Leipzig Lina E. fest. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr vor, unter anderem diese Angriffe in Eisenach organisiert zu haben. Gegen sie wird unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer linksextremen Vereinigung gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und besonders schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Sie sitzt in Untersuchungshaft.