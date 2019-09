Angetrieben werden die Kipper von leistungsstarken Diesel-Motoren. Zur Zeit läuft die Umstellung auf EU-Norm 5. Ein Elektromodell ist noch nicht in Sicht, vor allem aus zwei Gründen: Noch gibt es nicht so große Batterien und das Fahrzeug kann im normalen Fahrbetrieb die Energie noch nicht zurückgewinnen. Während die Bagger in großen Minen an Stromkabeln hängen, geht das in Steinbrüchen und in unwegsamen Gelände nicht.