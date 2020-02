Bosch investiert 80 Millionen Euro in eine neue Batterieproduktion am Standort Eisenach. Die Serienfertigung für den europäischen Markt soll im Sommer 2021 beginnen.

Die 48-Volt-Batterie wird nach Angaben des Unternehmens in Hybridsystemen eingesetzt. Damit könnten der Spritverbrauch und der CO2-Ausstoß von Verbrennungsmotoren um bis zu 15 Prozent sinken. In der Batterieproduktion in Eisenach sollen 120 Beschäftigte arbeiten.