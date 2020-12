Automobilzulieferer Bosch will 75 Millionen Euro in Eisenach investieren

Der Automobil-Zulieferer Bosch will im nächsten Jahr 75 Millionen Euro in sein Werk in Eisenach investieren. Geplant seien der Aufbau neuer Produktionslinien und Erzeugnis-Generationen sowie Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der größte Teil der Summe - 60 Millionen Euro - soll in die neue Fertigungshalle für die 48-Volt-Batterie investiert werden.