Brand in den Theaterwerkstätten in Eisenach

In den Theaterwerkstätten in Eisenach hat es gebrannt. Nach Angaben der Stadtverwaltung brach das Feuer in der Nacht zu Samstag im Dachstuhl aus, wo Kostüme und Fundus gelagert werden. Passanten hätten das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Als die Feuerwehr eintraf, sei dichter Rauch aus allen Ritzen des Dachs gequollen. Der Qualm sei in ein benachbartes Wohnhaus gezogen. Feuerwehr und Rotes Kreuz hätten alle Bewohner evakuiert und versorgt. Wegen des starken Rauchs wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen halten.