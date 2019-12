Eisenach Sechs Verletzte nach Küchenbrand in Zulassungsstelle

Bei einem Küchenbrand in einem Behördengebäude in Eisenach sind am Dienstagmorgen sechs Menschen verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte, wurden sie wegen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Eine Küche in der Zulassungsstelle des Wartburgkreises in der Ernst-Thälmann-Straße war. Das gesamte Gebäude musste evakuiert werden. Die Betroffenen wurden in einer benachbarten Gemeinschaftsunterkunft untergebracht. Der Einsatz der Feuerwehren dauert an. Die Zulassungsstelle bleibt am Dienstag geschlossen.