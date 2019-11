In Westthüringen ist ein neues Chorprojekt unter dem Motto "Sing mit" gestartet. Beteiligt sind die Oststadtschule und Geschwister-Scholl-Schule in Eisenach sowie die Regelschule Wutha-Farnroda. Chorleiterin Maria Kaffee sagt: "Ziel ist, dass Kinder Spaß am Singen und Tanzen bekommen. Sie sollen eigene Ideen einbringen können, auch aus unterschiedlichen Sprachen und Kulturkreisen."