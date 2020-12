Die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken in Thüringer Schulen ist vom Oberverwaltungsgericht in Weimar bestätigt worden. Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, wies es einen Normenkontrollantrag zweier Schüler aus Eisenach zurück. Darin hatten die Schüler beantragt, dass eine entsprechende Verordnung des Bildungsministeriums zum Tragen solcher Masken in Schulgebäuden außerhalb des Unterrichts außer Vollzug gesetzt wird.

Gericht: Maskenpflicht ist "verhältnismäßig"

Die beiden Gymnasiasten argumentierten laut OVG damit, dass das Tragen solcher Masken das Infektionsrisiko nur in geringem Umfang senken könne. Angesichts der potenziellen Gefahren, die sich aus einem falschen oder zu langen Tragen für Kinder und Jugendliche ergeben könnten, erweise sich die Maskenpflicht als Verfassungsbruch und grobe Körperverletzung an den betroffenen Kindern. Hinweisschild auf Maskenpflicht in einer Schule Bildrechte: imago images/Rupert Oberhäuser

Das Oberverwaltungsgericht ist nicht dieser Auffassung. Vielmehr sei die Maskenpflicht "durchaus verhältnismäßig". Angesichts der Infektionsdynamik in Bildungseinrichtungen leiste die Tragepflicht in Situationen, in denen der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden könne, einen "wesentlichen Beitrag zum Schutz von Gesundheit und Leben".

Zwar sei es wissenschaftlich umstritten, inwieweit Kinder zur Ausbreitung der Corona-Infektion beitragen. Aber es sei unstrittig, dass Kinder mit dem Coronavirus infiziert werden und dieses auch weitertragen können. Und es sei auch nicht zu beanstanden, dass sich das Bildungsministerium den zahlreichen wissenschaftlichen Stellungnahmen zur Eignung und Erforderlichkeit einer Maskenpflicht anschließe und nicht abweichenden Meinungen folge.