Stille in der Fertig- und Endmontage, die Fließbänder stehen. Die halbfertigen Autos darauf sind mit dunklen Folien abgedeckt, vor Staub geschützt. Wann sie ihren Dornröschenschlaf beenden, wann die Bänder wieder anlaufen und Betriebsamkeit in die leere Halle zurückkehren wird, das ist noch offen. Der Mutterkonzern PSA entscheidet, sagt Personalchef Ralf Giesing. Klar sei nur: "Wir in Eisenach sind bereit." In den vergangenen Wochen sind dafür alle Abläufe im Werk akribisch durchgekämmt worden auf ihre Infektionssicherheit: wo kommt es Menschenansammlungen, wo sind Abstände zu gering, wo gibt es Kontaktflächen, also Dinge, die mehrere Mitarbeiter berühren müssen - und was kann man tun, um alle zu schützen. Eine immense Arbeit.

Weniger Autos für mehr Schutz

In der vergangenen Woche hat eine unabhängige Gruppe von Fachleuten im Auftrag von PSA das Werk besichtigt und festgestellt: es wurde alles getan, damit die Produktion unter Corona-Bedingungen wieder starten kann. An den Arbeitsplätzen hat sich einiges verändert, auch die Arbeitsorganisation wird eine andere sein. Man denke man darüber nach, die Schichten auseinander zu ziehen, sagt Personalchef Giesing. Damit können Engstellen beim Weg zur Arbeit und in den Feierabend entzerrt werden. Pausen werden verlängert, damit genug Zeit ist, um Hände zu waschen und Werkzeuge zu desinfizieren. Damit nicht alle gleichzeitig in die Pause gehen, wird es versetzte Zeiten dafür geben. Heißt das, es werden weniger Autos pro Schicht produziert? "Ja, das ist der Fall", bestätigt Giesing. "Aber wenn wir den Schutz ernst meinen, dann muss man das in Kauf nehmen." Eine der Raucherinseln rund ums Werk. Ein Teil der Plätze ist rot abgeklebt - sie dürfen nicht benutzt werden, damit der Mindestabstand eingehalten werden kann. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Werk umgestaltet

Kurzarbeit wie viele seiner Kollegen bei Opel hatte Elmar Haudel vom Facility Management in den vergangenen Wochen nicht, im Gegenteil: sein Job war es, gemeinsam mit seinem Team und den einzelnen Bereichen das Werk Corona-gerecht umzugestalten. Dazu hatte PSA einen Standard vorgegeben, den es mit länderspezifischen Vorgaben zu kombinieren galt. So werden in Deutschland 1,5 Meter Abstand gefordert, in anderen Ländern reicht ein Meter. Haudel spricht von einer Herausforderung, weil so vieles bedacht werden musste. Die Mitarbeiter werden nach der Pause in ein neues Werk kommen, meint er. Auch die Büros sehen anders aus: die Laufwege sind markiert. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Fieber messen vor jeder Schicht

Das fängt schon am Eingang an: Am Tor 1 weisen Aufsteller mit rotem und grünem Smiley in die eine oder andere Richtung. Mit dem grünen Smiley geradeaus direkt ins Werk darf gehen, wer zuhause weniger als 37,5 Grad Temperatur gemessen hat. Wer das vergessen hat, biegt mit dem roten Smiley nach links ab zum Seiteneingang. Hier wartet ein Mitarbeiter, misst kontaktlos Fieber und gibt den vorgeschriebenen Nase-Mund-Schutz aus. Besucher müssen außerdem ihre Kontaktdaten nennen und unterschreiben, dass sie in den vergangenen 14 Tagen nicht in Risikogebieten unterwegs waren. Schilder am Eingang: Wer zuhause seine Temperatur mit weniger als 37,5 Grad gemessen hat, kann geradeaus ins Werk gehen und bekommt eine Maske. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Abstände einhalten

Zahllose Meter Klebeband hat das Team von Elmar Haudel verbraucht: Die Mitarbeiter haben in Pausenecken und Raucherinseln diejenigen Sitzplätze mit roten Kreuzen markiert, die nicht mehr benutzt werden dürfen. In den Bürofluren sind am Boden Laufrichtungen gelb angegeben, ebenso wurde ein Sicherheitsbereich um jedes Faxgerät oder Kopierer aufgezeichnet, in dem sich jeweils nur eine Person aufhalten soll. Entlang des Fließbands in der Fertig- und Endmontage erinnern alle anderthalb Meter gelb-schwarze Streifen an den gebotenen Abstand. Garderoben sind mit Klebeband ebenso stillgelegt wie einige Telefone in der Fertigung. Wo es möglich ist, bleiben Türen dauerhaft geöffnet, um die Klinken als mögliche Kontaktflächen auszuschalten. Derzeit nur im absoluten Notfall zu benutzen: Ein Telefon neben der Linie. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Regelmäßige Desinfektion

Ihre Mahlzeiten müssen sich die Opelaner beim Neustart erst einmal von zuhause mitbringen. Die Kantine ist geschlossen, Automaten, Kühlschränke und Mikrowellen sind außer Betrieb gesetzt. Überall stehen Sprühflaschen mit Desinfektions-Spray und Reinigungstücher. Wer etwas benutzt, was auch andere berühren, muss es vor Gebrauch erst einmal desinfizieren, selbst wenn er Handschuhe trägt. Das betrifft alles, ob Schraubwerkzeug, Kaffeemaschine oder Kopierer. Dazu müssen Reinigungsprotokolle ausgefüllt werden. In den Büros stehen Stellwände aus Plexiglas auf den Schreibtischen, selbstgebaut, sagt Elmar Haudel. Plexiglas zu beschaffen, sei besonders schwierig gewesen. Aus dem Material wurden im Werk auch Visiere hergestellt, als zusätzliches freiwilliges Sicherheitsangebot an die Mitarbeiter. 700 Stück wurden gefertigt. Die Kantine ist geschlossen. Die Opelaner müssen sich ihre Verpflegung demnächst selbst mitbringen, wenn sie wieder arbeiten können. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Überall Corona-Schilder

Besonders auffällig: überall erinnern Schilder an Hygienevorschriften und Abstandsregeln. An jeder Tür, an jedem Info-Brett, auf jedem Tisch, der gemeinsam genutzt wird. Kurze einprägsame Formeln, unterstützt durch Grafiken. "Steter Tropfen höhlt den Stein", meint Elmar Haudel, alle müssten lernen, die neuen Regeln einzuhalten. Personalchef Ralf Giesing. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Deshalb sollten sie bei jedem Gang wieder ins Bewusstsein gerufen werden. Und auch Personalchef Ralf Giesing betont: "Alle zusammen müssen wir die Disziplin aufbringen und uns danach richten - nur dann werden die Maßnahmen Erfolg haben."

