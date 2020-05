Geschafft! - Das verkündigt ein Transparent am Balkon des Hauses gleich neben der Eisenacher Annenkirche: "Das Team des Wohnbereichs III hat's gerockt" steht da zu lesen neben einer fröhlichen-frechen Kampfansage an Covid 19. Zwei Wochen lang haben Bewohner und Mitarbeiter unter einem Dach gelebt. Gemeinsame Quarantäne statt häuslicher Isolation, wie es sonst üblich gewesen wäre. Eine Frage der Berufsehre, meint Pflegedienstleiterin Simone Stötzer vom Pflegenetzwerk St. Annen, die nach einem negativen Test auf das Corona-Virus ebenfalls eingezogen war. In dem Wohnbereich leben Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Sie brauchten ganz besonders ihre gewohnte Struktur und die bekannten Bezugspersonen, sagt Leiterin Christine Müller. Fremdes Personal aus anderen Bereichen hätte sicherlich für Unruhe gesorgt.

Koffer gepackt für den Ernstfall

Sie gehören zu den elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nach einem positiven Test mit den dementen Bewohnern in Quarantäne gingen: Pflegedienstleiterin Simone Stötzer (rechts) und die Wohnbereichsleiterin Christine Müller Bildrechte: MDR/Ruth Breer Für diesen Einsatz hatten sich die Beschäftigten schon frühzeitig und freiwillig entschieden. Als die Leitung im Februar überlegte, was bei einem Ausbruch von Covid 19 im Haus zu tun sei, wurde gefragt: Wer wäre bereit, im Ernstfall einzuziehen? Von 26 Mitarbeitern in der Wohngruppe sagten elf zu. Seither waren die Koffer gepackt. Als am 22. April spät abends die Information des Gesundheitsamtes eintraf, dass ein Bewohner im Krankenhaus positiv auf das Corona-Virus getestet worden war, zogen diese Mitarbeiter gleich am nächsten Morgen um 6 Uhr ein - mit Schutzausrüstung und Feldbetten, die der Katastrophenschutz kurzfristig bereit gestellt hatte.

Privatsphäre ganz hintenan

Mit der Familie sei das besprochen gewesen, sagt Christine Müller. Die habe Verständnis für ihre Arbeit und die Aufgabe, älteren Menschen zu helfen. Trotzdem: Mann und zwei Kinder zurückzulassen, da "blute einem auch das Herz". Sie erzählt von "Höhen und Tiefen", Kontakt hat sie mit Videoanrufen gehalten. Komfortabel war das Leben im Heim nicht gerade. Das lag nicht nur an den Feldbetten. Zwar konnte sich jeder zurückziehen und mal für sich sein, sagt Simone Stötzer, aber "Privatsphäre war ganz hintenan gestellt." Das Heim war abgeschottet: Essen wurde in Rollwagen vor den Eingang gestellt. Damit die Pflegerinnen und Pfleger wenigstens mal vor die Tür treten konnten, wurde im abgesperrten Hof direkt am Haus ein Pavillon-Zelt aufgebaut.

Kein richtiger Feierabend

Dieser Pavillon war der einzige Bereich außerhalb des Hauses, in dem sie sich aufhalten durften. Der Weg am Haus entlang war bis Donnerstag mit Flatterband gesperrt. Bildrechte: MDR/Ruth Breer Dafür gab es Arbeit rund um die Uhr. Die Anfangszeit sei nervenaufreibend und chaotisch gewesen, erzählen die Frauen. Der ursprünglich gedachte Dienst in Takten habe nicht funktioniert. Für die vier Fachkräfte waren ohnehin 12-Stunden-Schichten geplant, die sieben Pflegehelfer sollten jeweils acht Stunden arbeiten. Doch wer Frühdienst hatte, half den Kollegen auch nach der eigentlichen Schicht. Erst nach vier bis fünf Tagen sei eine Struktur in den Arbeitsalltag gekommen, berichten sie. Auszeiten wurden genommen, die Schlafplätze für Früh- und Spätdienste neu verteilt, um sich nicht gegenseitig zu stören. Trotzdem: "einer hat den anderen unterstützt, wirklich Feierabend hatten wir nicht", sagt Christine Müller. Es sei schon manchmal schwierig gewesen, aber es habe immer eine Schulter zum Anlehnen gegeben. Und am Abend sei Zeit gewesen für etwas Spaß - da habe man den Tag gemeinsam Revue passieren lassen. Sie ist stolz auf ihr "Super-Team", das schon vorher gut zusammengehalten hat. Die 14 Tage non-stop an der Arbeit hätten noch stärker zusammengeschweißt.

Zur Isolation ins Krankenhaus

Und die Bewohner? Für die sei es ohnehin durch das Besuchsverbot eine besondere Situation, sagt Simone Stötzer. Dass nun immer das gleiche Team zwei Wochen lang vor Ort war, das hätten auch die an Demenz Erkrankten mitbekommen. Die Beziehung zu den alten Menschen sei ohnehin eng, erzählt Christine Müller. Manche lebten schon lange dort. Und es sei schwer gewesen, als die sechs positiv getesteten Männer und Frauen zur Isolation ins Krankenhaus gebracht wurden. "Das tut dann schon weh, wenn man sieht, wie der Krankenwagen vorfährt und man nicht weiß: sehen wir sie wieder oder war es das letzte Mal." Ein Mann mit Vorerkrankungen starb. Vier weitere seien zwar infiziert, aber bisher ohne Symptome, sagt Miro Richter von der Geschäftsleitung der Pflegenetzwerk St. Annen GmbH. Auch eine Mitarbeiterin wurde positiv getestet. Wie die Infektion ins Heim kam, sei bisher rätselhaft.

Blechkuchen und Pizza

Versorgt wurden sie komplett von außen: der Caterer hat das Essen außen abgestellt, es wurde dann durch die Tür ins Haus geschleust - und umgekehrt. Aber es wurde auch mal Pizza angeliefert. Bildrechte: MDR/Ruth Breer Für den besonderen Einsatz der Mitarbeiter ist Richter dankbar und voll Respekt. Die Geschäftsleitung hat die Gruppe zusätzlich mit Süßigkeiten versorgt, mit Bier und Wein, auch Pizza wurde mal bestellt oder ein Blech Kuchen gebacken. Die Zeit sollte für die Kollegen so angenehm wie möglich gestaltet werden, sagt Miro Richter. Zum Ende der Quarantäne am Donnerstag gab es Blumen, Schokolade und einen finanziellen Bonus. Alle haben frei bis nächsten Mittwoch. Die Bewohner aber müssen sich umstellen: jetzt kommen die Mitarbeiter ins Heim, die sie zwar kennen, die aber 14 Tage nicht im Haus waren.

Familie und Freiheit genießen

Nach dem Dauereinsatz in Quarantäne freuen sich die Pflegerinnen auf das Leben draußen. Simone Stötzer nennt als erstes ihre elfjährige Tochter und ihr eigenes Bett, dazu die sozialen Kontakte, die in der Zeit im Heim "minimalistisch gehalten wurden". Als Pflegedienstleiterin hat sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besser kennen lernen können - "eine Freude". Auch Christine Müller hat die Familie am meisten vermisst, freut sich aber auch darüber, wieder ganz unbeschwert rausgehen zu können und will jetzt "ganz einfach Familie und Freiheit genießen".