Weil in den Pausenbereichen wegen des Abstandsgebots nicht alle Plätze genutzt werden dürfen, wurden zusätzliche Biertischgarnituren in der Produktion aufgebaut.

Weil in den Pausenbereichen wegen des Abstandsgebots nicht alle Plätze genutzt werden dürfen, wurden zusätzliche Biertischgarnituren in der Produktion aufgebaut.

Weil in den Pausenbereichen wegen des Abstandsgebots nicht alle Plätze genutzt werden dürfen, wurden zusätzliche Biertischgarnituren in der Produktion aufgebaut. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Der Neubeginn nach der langen Pause sei ein "sehr, sehr wichtiges Signal", sagte Opel-Chef Michael Lohscheller. Das Werk starte Schritt für Schritt. Zunächst arbeitet nur die Frühschicht, verstärkt mit Mitarbeitern der zweiten Schicht. Für alle gelten strikte Regeln , angefangen von der Maskenpflicht im Werk bis hin zu mehr Pausen. Werkzeuge werden regelmäßig desinfiziert. Wo Menschen besonders eng zusammenarbeiten müssen, tragen sie Visiere. Einige Stühle in den Pausenbereichen sind gesperrt, um die Abstandsregeln einzuhalten. Dafür sind anderswo zusätzlich Biertischgarnituren in der Produktion aufgebaut. Wer sich in einer Umkleide umzieht, markiert sie auf einer Tafel mit einem Magneten als besetzt.

All das bekommt Ministerpräsident Bodo Ramelow bei seinem halbstündigen Rundgang durch die Fertig- und Endmontage von Produktionsleiter Thomas Steinmetz erklärt. Wie die Mitarbeiter mit der Maske klar kommen? "Man gewöhnt sich daran", sagt ein Kollege am Band, "es muss ja sein." Am Ende zeigt sich Ramelow beeindruckt und lobt Opel als "Paradebeispiel". Das Unternehmen habe sehr strikte Regeln umgesetzt und den Menschenschutz in den Vordergrund gestellt. "Die Produktion ist langsamer, damit der Schutz der Beschäftigten höher ist", sagt Ramelow. Das sei vorbildlich, Ähnliches wünsche er sich von anderen Wirtschaftszweigen wie beispielsweise der Fleischindustrie.