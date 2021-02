Ehrenamtlicher Service Hilfe für Ältere beim Corona-Impftermin in Eisenach

Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Wenig Impfstoff, viele Impfwillige. Wer einen Termin möchte, muss lange telefonieren oder online buchen. Das schaffen gerade in der Gruppe derjenigen, die zuerst geimpft werden, nur wenige. Für sie gibt es Helfer, die das übernehmen, meist ehrenamtlich. In Eisenach bieten die Freiwilligenagentur und die Seniorenbeauftragte diesen Service an. Allerdings erleben sie am Telefon nicht nur Dankbarkeit.