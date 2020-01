Fast die Hälfte der Fahrzeuge ging als Reparationsleitung in die Sowjetunion. In der DDR wurde die repräsentative Limousine von den Besatzungstruppen genutzt, aber auch von Behörden oder als Taxi. Der erste Präsident der DDR Wilhelm Pieck soll in einem BMW oder EMW 340 gefahren sein. Bildrechte: MDR/Ruth Breer