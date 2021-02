Die Stadt Eisenach investiert fast 2,75 Millionen Euro in die Schulen. Damit soll die digitale Infrastruktur ausgebaut werden. Erste Arbeiten haben nach Angaben der Stadtverwaltung in der Geschwister-Scholl-Schule begonnen. Dort werden Kabel gezogen, um moderne Lan- und Wlan-Standards zu schaffen. Außerdem erhält jeder Raum digitale Präsentationsflächen. Bis zum Sommer kommenden Jahres sollen zehn Eisenacher Schulen technisch aufgerüstet werden. Das Geld stammt aus dem bundesweiten Förderprogramm "Digitalpakt Schule Teil I".

Außerdem übergab die Stadt am Faschingsdienstag die ersten von 670 mobilen Endgeräten an die Schulen. Die Laptops sollen an Kinder und Jugendliche ohne eigene Computer-Ausstattung verliehen werden. Die Stadt investiert dafür rund 350.000 Euro. Das Geld stammt aus dem "Digitalpakt Schule Teil IV".