Die Stadt Eisenach investiert fast 2,75 Millionen Euro in die Schulen. Damit soll die digitale Infrastruktur ausgebaut werden. Erste Arbeiten haben nach Angaben der Stadtverwaltung in der Geschwister-Scholl-Schule begonnen. Dort werden Kabel gezogen, um moderne Lan- und Wlan-Standards zu schaffen. Außerdem erhält jeder Raum digitale Präsentationsflächen. Bis zum Sommer kommenden Jahres sollen zehn Eisenacher Schulen technisch aufgerüstet werden. Das Geld stammt aus dem bundesweiten Förderprogramm " Digitalpakt Schule Teil I ".

Außerdem übergab die Stadt am Faschingsdienstag die ersten von 670 mobilen Endgeräten an die Schulen. Die Laptops sollen an Kinder und Jugendliche ohne eigene Computer-Ausstattung verliehen werden. Die Stadt investiert dafür rund 350.000 Euro. Das Geld stammt aus dem "Digitalpakt Schule Teil IV".