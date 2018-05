Eisenach: Fünf Jahre Kündigungsschutz für Opel-Mitarbeiter

Für die Mitarbeiter des Opel-Werkes in Eisenach ist ein Kündigungsschutz bis zum Jahr 2023 vereinbart worden. Das teilte die IG Metall am Dienstagabend nach Gesprächen zwischen Opel/PSA und den Arbeitnehmervertretern mit. Nach Schätzungen der IG Metall werden damit in Eisenach rund 1.350 Arbeitsplätze gesichert. Maximal bis zu 450 Mitarbeiter können das Unternehmen auf freiwilliger Basis über Altersteilzeit, Vorruhestand und Abfindungen verlassen.

Das Opel-Werk in Eisenach. Bildrechte: dpa