Beim Eisenacher Projekt "Tor zur Stadt" ist am Montagvormittag der Grundstein für ein Fachmarktzentrum gelegt worden. Das Gelände in der Bahnhofstraße war zuvor zwölf Jahre lang für insgesamt rund elf Millionen Euro von Altlasten beräumt und saniert worden. Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) sagte, das sei eine der höchsten Summen für solche Arbeiten in Thüringen. Das Geld sei aber gut angelegt, weil Umweltsanierung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung beim "Tor zur Stadt" gut verknüpft worden seien.