Eisenach Ramelow kritisiert Opel und sagt Zulieferer TVS Hilfe zu

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat dem Opel-Zulieferer TVS in Eisenach Unterstützung zugesagt. Das Unternehmen hat Probleme, weil Opel im Herbst weitere Tätigkeiten in sein Werk zurückholen will, die in früheren Jahren zu TVS ausgelagert worden waren. Dadurch könnten fast 50 Arbeitsplätze entfallen, hieß es am Montag beim Besuch des Ministerpräsidenten. Das Unternehmen hat derzeit rund 150 Beschäftigte.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (2.v.r.) und Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (beide Die Linke) beim Autozulieferer TVS in Eisenach. Bildrechte: MDR/Ruth Breer