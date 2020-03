Das Sommergewinnsfest in Eisenach findet in kleinerer Variante statt. Darauf haben sich am Donnerstag die Stadtverwaltung und die Sommergewinnszunft verständigt. Demnach wird es keinen Festumzug geben. Stattdessen wird ein Volksfest gefeiert, das laut Stadtverwaltung den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes gerecht wird. Zudem ist ein Fackelumzug und das Feuerradrollen unter Auflagen geplant.

Das Feuerradrollen gehört zum Fest dazu. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Falls es in den nächsten Tagen Corona-Erkrankungen in der Region geben sollte, soll neu entschieden werden. Die Schausteller haben zugesagt, auf dem Rummel für mehr Hygiene zu sorgen, Desinfektionsmittel anzubieten und zusätzliche Toiletten zum Händewaschen aufzustellen. Das Streitgespräch zwischen Frau Sunna und dem Winter soll trotzdem stattfinden. Die genaue Form wird noch gesucht: ohne Ansteckungsgefahr, aber für alle sichtbar.



Die Eisenacher Oberbürgermeisterin hatte am Mittwochmorgen mitgeteilt, dass das Frühlingsfest ab Mitte März mit Umzug, Volksfest und den traditionellen Vorabenden wegen der Corona Gefahr ausfallen sollte. Vertreter der Zunft und der Schausteller hatten im Nachgang am Abend die Entscheidung als voreilig kritisiert. Sie befürchteten existenzielle wirtschaftliche Verluste durch die Absage.