Eisenach Wartburg-Sparkasse erhöht Gebühren

Wegen der anhaltenden Negativzinsen will die Wartburg-Sparkasse die Gebühren für eine Reihe von Dienstleistungen erhöhen. So sollen die Preise für die Kontoführung zum Jahresende steigen. Auch die Annahme und Ausgabe von Münzgeld soll künftig nach Aufwand bezahlt werden. Außerdem will die Sparkasse bei Neukunden schon für Beträge ab 25.000 Euro Negativzinsen erheben. Bisher galten 100.000 Euro als Grenze. Mit dem sogenannten Verwahrentgelt wolle man die Bestandskunden davor schützen, dass andere ihr Geld bei der Sparkasse parkten, sagte Vorstandschef Tino Richter am Freitag in Eisenach. Der Zinssatz für dieses Entgelt liegt derzeit bei -0,5 Prozent.

Gebühren und Dienstleistungen der Wartburg-Sparkasse werden teurer. Bildrechte: imago images/onw-images

Für das vergangene Jahr zog die Wartburg-Sparkasse trotzdem eine positive Bilanz. Der Anteil des Gewinns an der Bilanzsumme war im Thüringenvergleich der Sparkassen am höchsten. Das Unternehmen habe schon frühzeitig seine Geldanlagepolitik der schwierigen Wirtschaftslage mit Negativzinsen angepasst, sagte Richter. So investiert die Bank selbst in Wertpapiere und auch in Immobilien. Sie baut an acht Standorten in Thüringen, Sachsen und Hessen Mehrfamilienhäuser.