Der insolvente Eisenacher Autozulieferer Mitec wird an einen amerikanischen Investor verkauft. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde dazu eine Vereinbarung abgeschlossen. Bis Anfang Dezember sollen auch die Aufsichtsbehörden grünes Licht gegeben haben.

Damit hat Mitec eine Zukunft – aber mehr als ein Drittel der aktuellen Belegschaft muss das Unternehmen verlassen. 180 Mitarbeiter gehen nach Informationen von MDR THÜRINGEN für ein halbes Jahr in eine Transfergesellschaft, rund 250 können bleiben.

Der US-Konzern American Axle & Manufacturing (AAM) will in Europa expandieren. AAM und Mitec ergänzten sich in wichtigen Wachstumsbereichen, teilte David Buckley, Präsident von AAM Europa, mit.