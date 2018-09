Eklat im Stadtrat: Fusion von Eisenach und Wartburgkreis verschiebt sich weiter

Böse Überraschung in Eisenach: Der Stadtrat hat am Dienstagabend doch nicht über die freiwillige Fusion mit dem Wartburgkreis verhandelt. Die Mitglieder hatten mit einer knappen Mehrheit einem Dringlichkeitsantrag nicht zugestimmt, deswegen war das Thema von der Tagesordnung genommen worden. Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Die Linke) sagte MDR THÜRINGEN, die Entscheidung sei bitter. Eigentlich sei die Vorgehensweise so vereinbart gewesen. Auch der Landrat des Wartburgkreises, Reinhard Krebs (CDU), zeigte sich enttäuscht. Der geplante Termin für den Zusammenschluss - Anfang 2019 - gerät mit der erneuten Absage des Themas im Stadtrat weiter in Gefahr.