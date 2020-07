In Eisenach fahren künftig Elektrobusse im Stadtverkehr. Das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil hat in die ersten beiden Fahrzeuge sowie in den Bau einer Ladestelle 1,4 Millionen Euro investiert. 840.000 Euro davon hat das Land Thüringen getragen. Die Busse mit Akku und Elektromotor sollen ab Montag auf der Linie 2 im Einsatz sein, die vom Rothenhof bis nach Lauchröden fährt. Die Busse werden nachts geladen und absolvieren tagsüber Touren von bis zu 240 Kilometern.

Eisenach ist nach Bad Langensalza und Jena die dritte Stadt in Thüringen, in der E-Busse im Nahverkehr rollen. Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) sagte, das Land wolle zeigen, dass die Mobilitätswende funktioniere. Siegesmund kündigte an, dass in diesem und im kommenden Jahr voraussichtlich 13 weitere E-Busse vom Land gefördert werden. Sie sollen in Suhl und Zella-Mehlis, im Landkreis Nordhausen, in Heiligenstadt, Meiningen und im Wartburgkreis fahren. Wartburgmobil habe bereits einen Förderbescheid für zwei weitere E-Busse erhalten. Sie sollen in der Stadt Bad Salzungen und auf der Bäderlinie zwischen Bad Salzungen und Bad Tabarz eingesetzt werden.