Eröffnet Sonderausstellung über „Entjudungsinstitut“ im Lutherhaus Eisenach

In Eisenach hat das Lutherhaus am Donnerstagabend eine Sonderausstellung über das kirchliche "Entjudungsinstitut“ eröffnet. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) sagte, es sei wichtig, dass sich die evangelische Kirche mit ihrer Vergangenheit befasse. Antisemitismus sei ein Teil unseres Erbes, so Ramelow. "Wir können uns dieser Vergangenheit nicht entledigen, indem wir nicht darüber reden." Wer die Zeit des Nationalsozialismus als "Vogelschiss" bezeichne, sei wieder dabei, Geschichte zu entsorgen, sagte der Linkenpolitiker in Anspielung auf eine Äußerung von AfD-Chef Alexander Gauland. "Wir schauen hin, um gemeinsam das Leben feiern zu können", sagte Ramelow. Mit der Ausstellung wurden auch die fünften Achava-Festspiele in Thüringen eröffnet.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein. Bildrechte: imago/epd

Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, Felix Klein, hob hervor, dass das Institut in der NS-Zeit nicht auf staatliche Weisung gearbeitet habe, sondern aus eigenem antisemitischem Antrieb. Er rief dazu auf, diese antisemitischen Wurzeln zu kappen und in Brüderlichkeit zu leben. Christen und Juden "verbindet so viel mehr als uns trennt", sagte Klein.



Als "entscheidende Wegmarke" bezeichnete die frühere Landesbischöfin Ilse Junkermann die Ausstellung. Die Substanz des christlichen Glaubens sei gefährdet, wenn die Verwurzelung im Judentum verleugnet werde. Die Arbeit des Instituts im Nationalsozialismus, die Beseitigung des Judentums in den Worten sei "der Beseitigung als Werk beigesprungen", so Junkermann. Sie habe Vernichtung denkbar und umsetzbar gemacht und sie theologisch begründet. Diese Spur gelte es zu verlassen. Christen und Juden müssten heute gemeinsam zusammenstehen gegen Hass, Ausgrenzung und Antisemitismus. In der Ausstellung sei zu sehen, welche Folgen diese "giftige Mischung" aus Rassismus, Nationalismus und Antisemitismus habe.