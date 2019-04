In der Nacht waren zunächst beim Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus mindestens elf Menschen verletzt worden. Vier von ihnen werden stationär in einer Klinik behandelt, darunter zwei Kleinkinder. Offenbar hatte zunächst ein Sperrmüll-Haufen vor dem Haus in der Querstraße gebrannt. Das Feuer griff auf ein Bekleidungsgeschäft über und breitete sich weiter aus.

Auch benachbarte Häuser wurden beschädigt. Die Straße in der Eisenacher Fußgängerzone ist vorerst komplett gesperrt. Die Feuerwehr konnte alle 29 Bewohner des Brandhauses retten und das Feuer löschen. Die meisten Bewohner kamen bei Freunden und Verwandten unter. Sieben halten sich nach Angaben des DRK in einer Turnhalle auf und werden dort von Helfern betreut.

Am Morgen stieg jedoch immer noch Rauch aus dem Gebäude. Feuerwehrleute begutachteten von einer Drehleiter aus den Brandort und öffneten Teile des Dachs. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. In der Straße hatten sich im Vorfeld einer regulären Sperrmüllsammlung mehrere Haufen alter Möbel befunden. Wie das Feuer zustande kam, wird untersucht.

Bei einem Brand in einer Müllumladestation in Pößneck im Saale-Orla-Kreis ist ein Sachschaden von mindestens 600.000 Euro entstanden. Auf dem Wertstoffhof Wiewarthe hatte sich am späten Abend der dort gelagerte Müll in einer Halle entzündet. Die Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung die Tore aufbrechen. Der Abfall wird mit schwerem Gerät aus der Halle geräumt und dann erneut abgelöscht, so die Polizei. Das wird voraussichtlich bis zum Dienstagmittag dauern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Vier Feuerwehren der Region sind am Einsatz beteiligt.