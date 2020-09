Handball ThSV Eisenach erhält Corona-Hilfen vom Land

Handball-Zweitligist ThSV Eisenach erhält wegen der Corona-Krise finanzielle Nothilfe vom Land. Wie Manager René Witte am Dienstag sagte, bewilligte das Sportministerium einen entsprechenden Antrag. Demnach erhält der Verein rund 400.000 Euro. Mit dem Geld sollen die Einnahmeausfälle von März bis August ausgeglichen werden. Witte rechnet mit weiteren Hilfen vom Land. Insgesamt stehen für die Profivereine in Thüringen sechs Millionen Euro Nothilfe zur Verfügung.

Bildrechte: IMAGO

Am Dienstag kündigte der ThSV zudem an, in den kommenden Tagen den Dauerkartenverkauf zu starten. Rund 450 Karten sollen unter anderem an Sponsoren und an die Dauerkarteninhaber der vergangenen Saison verkauft werden. Der Verein plant außerdem, das erste Heimspiel am 3. Oktober vor bis zu 1.000 Zuschauern auszutragen. Dazu laufen aktuell die Gespräche mit dem Gesundheitsamt des Wartburgkreises.