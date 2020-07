Ausverkauf in Eisenach Lange Schlangen beim Flohmarkt von "Familie Dr. Kleist"

Zahlreiche Fans der ARD-Fernsehserie "Familie Dr. Kleist" haben am Samstag den zweiten Flohmarkt der Produktionsfirma besucht. Angeboten wurden Hausrat, Möbel und andere Gebrauchsgegenstände in der Villa der Fernsehfamilie.

Weil aber trotzdem noch viele Sachen übrig geblieben waren, konnten die Leute auch Klamtten einkaufen. Viele nutzen die Gelegenheit, um sich ein letztes Mal die Räume anzuschauen und Erinnerungsstücke zu erwerben. Im April hatte die ARD mitgeteilt, dass die beliebte Arzt- und Familien-Serie eingestellt wird. Sie war 15 Jahre lang in Eisenach gedreht worden.

Am 20. Juni hatte bereits ein erster Flohmarkt in der Villa der Fernsehfamilie stattgefunden. Mehrere hundert Besucher nutzten dabei die Chance, sich ein Andenken an die Serie zu kaufen.