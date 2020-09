Immaterielles Kulturerbe Eisenach erhält Auszeichnung für Friedhofskultur

Der Kies knirscht, die Vögel zwitschern, von den umliegenden Straßen dringt nur wenig Autolärm auf den Eisenacher Hauptfriedhof. Von den klassischen geraden Reihengräbern geht es vorbei an halbrund angelegten Wegen hin zum historischen Urnenhain, weg vom Kies auf verschlungene Pfade unter alten Bäumen. Dort stehen Urnen auf Steinsockeln. In den meisten wurde vor rund 100 Jahren auch die Asche der Toten aufbewahrt. Manche stehen ganz schief, weil die Wurzeln der hohen Bäume sie hochgedrückt haben. Nicole Lehmann von der Friedhofsverwaltung mag die Atmosphäre dieses Teils des Friedhofs. "Die alten Gräber, wo nicht mehr alles in Reih und Glied steht, das finde ich schön. Es hat wirklich etwas Verwunschenes."

Nicole Lehmann von der Friedhofsverwaltung: Menschenkommen nicht nur zum Trauern auf den Friedhof. Bildrechte: MDR/Ruth Breer Doch zwischen den alten Grabstätten liegen auch frische Blumen. Hier bietet die Friedhofsverwaltung naturnahe Bestattungen an, Baumgräber. An die Verstorbenen erinnern flache Steinplatten mit Namen und Lebensdaten unter den Kronen der Bäume. Und das nicht nur unter ganz alten: es sind auch junge Bäume nachgepflanzt worden. Diesen Ginkgo, erzählt Nicole Lehmann, hat eine ältere Dame dem Friedhof gespendet – mit der Bitte, selbst einmal unter dem Baum bestattet zu werden.

Die Bestattungskultur ist schnelllebiger geworden. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten für die letzte Ruhe. Das reicht vom grünen Rasen in völliger Anonymität bis zum großen Wahlerdgrab. Nur fünf Prozent der jährlich etwa 600 Toten in Eisenach möchten nicht verbrannt werden. Deshalb dominieren Urnengräber – einzelne, Familiengräber oder Gemeinschaftsanlagen. Auf dem Eisenacher Friedhof sind die Urnengemeinschaften mittlerweile häufiger in die normalen Grabreihen integriert: Auf zwei schlichte Stelen aus rötlichem Kalksandstein mit Jahreszahl stehen jeweils 20 Namen. Zum einen sollten Urnengemeinschaften nicht mehr abgetrennt werden von den anderen Gräbern, erklärt Nicole Lehmann, das sei würdevoller. Zum anderen werden so Lücken in den Grabreihen geschlossen.

Für die meisten Besucher an diesem Vormittag ist der Friedhof ein Ort der Trauer. "Ich gehe meine Verwandten besuchen", sagt eine Frau – und ein Mann berichtet, wie schmerzlich der Weg ans Grab der Tochter ist. Doch sie sagen auch, wie schön sie den Eisenacher Friedhof finden, die Ruhe an diesem Rückzugsort. "Das Grün tut der Seele gut", sagt ein etwa 40-jähriger Mann, "und die grüne Oase ist ja auch schön für die Stadt". Hier gehen auch Eltern mit Kinderwagen durch, berichtet Nicole Lehmann, im Sommer ist es schattig. "Wir sind auch Park", sagt sie, "deshalb haben wir gleichzeitig auch das bunte Leben auf dem Friedhof, vermischt mit der Geschichte, die die alten Gräber mit sich bringen." Mehrere Alleen finden sich auf dem Friedhof, meist aus Linden. Bildrechte: MDR/Ruth Breer