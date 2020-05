Die ersten drei Kunden warten schon vor der geschlossenen Ladentür auf dem Karlsplatz, voller Vorfreude auf den Besuch in der "Oase des Glücks", wie eine von ihnen sagt. Wie lang vermisste Familienmitglieder werden sie im Geschäft begrüßt. "Mal sehen, ob ich das noch kann", sagt der Chef, Manuel Thomas etwas kokett und stellt schnell fest: "Oh, da ist ja ein Berg gewachsen." In den Laden kommen alle nur mit Mund-Nase-Schutz, dann müssen sie sich die Hände desinfizieren und Kontaktdaten abgeben. Auch Manuel Thomas und seine drei Mitarbeiterinnen tragen Masken. In den vergangenen zwei Wochen seien die Terminanfragen per E-Mail, Anruf und auf allen Kanälen im Internet "explodiert", erzählt Thomas. "Man freut sich auf uns."