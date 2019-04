Die Fusion sei der richtige Weg, zeigten sich Oberbürgermeisterin Katja Wolf und Landrat Reinhard Krebs einig – es gebe viele Chancen für eine starke Region in Westthüringen. Wolf warb noch einmal um Verständnis für die "Irritationen", für die die Stadt in den vergangenen Monaten gesorgt hatte: die Kreisfreiheit aufzugeben, sei "kein trivialer Weg", sondern eine seltene Ausnahme. Dafür gebe es keine Blaupause, so Wolf. Landrat Krebs beschrieb die Partner mit dem Schlagwort "Internationalität und Bodenständigkeit". Er freue sich darauf, die Zusammenarbeit zu gestalten. Für die Bürger bedeute sie mehr Verwaltungseffizienz – und beispielsweise den ganz praktischen Vorteil, dass das Landratsamt künftig in Eisenach Anlaufstellen auch für die Menschen im nördlichen Kreisgebiet anbieten werde.