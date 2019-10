Gartenunfälle Mehrere Finger mit Heckenschere abgetrennt

In Westthüringen haben sich am Samstagvormittag mehrere schwere Unfälle bei Gartenarbeiten ereignet. In Friedrichroda wurde ein Mann bei Abrissarbeiten einer Gartenlaube verschüttet und musste von der Feuerwehr aus den Trümmern befreit werden. Er wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Mehrfach musste die Feuerwehr in Westthüringen ausrücken. Bildrechte: imago images / Deutzmann