Bücher bestellen oder Burger kaufen, das hat in Eisenach auch nach dem Lockdown geklappt. Die Unternehmen "setzepfand&partner" und "creative sites GmbH & Co KG" hatten die Internetseite "Heimatmarkt Eisenach" entwickelt, die für etwa 100 Firmen aus der Region rund um die Wartburg wirbt. Das soll nicht nur auf die Corona-Zeit beschränkt bleiben, so Christian Haas von "creative sites". "Wir wollen das Angebot erweitern, das heißt: wir wollen den Teilnehmern auch Online-Shops zur Verfügung stellen, wenn sie unser Angebot wahrnehmen wollen".

Die Unternehmer haben bisher kein Geld für ihre Arbeit an der Internetseite bekommen und würden sich jetzt über Aufträge freuen. Als ortsansässige Geschäftsleute wollen sie den Handel in der Region stärken. Dazu gehöre auch die Förderung des Online-Handels der Eisenacher Läden - als zweites Standbein neben dem Verkauf im realen Geschäft.

Auch die Internetseite "Marktplatz Mühlhausen" hat sich in der Corona-Zeit bewährt. "Das Stadtportal ist schon eine sehr wichtige Sache", so die Blumenhändlerin Kathrin Kremser. Bei ihr hätten viele neue Kunden aus anderen Bundesländern über "mhl-marktplatz" Blumen bestellt, die dann an Empfänger in Mühlhausen gingen.