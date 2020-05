Eisenach Stadt und Kirchen wollen gemeinsam an Heilige Elisabeth erinnern

Die Stadt Eisenach und die beiden christlichen Kirchen wollen künftig stärker an die Heilige Elisabeth erinnern. Sie stehe für das gemeinsame kirchlich-vorreformatorische Erbe der Stadt, heißt es in einer Vereinbarung, die Oberbürgermeisterin Katja Wolf, der katholische Bischof von Erfurt Ulrich Neymeyr und der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer am Montagnachmittag in Eisenach unterzeichneten.