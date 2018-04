Thüringen stellt dem Autohersteller Opel Hilfen in Aussicht, wenn im Gegenzug die Fabrik in Eisenach erhalten bleibt. Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte am Montag der Nachrichtenagentur Reuters, es gehe dabei um vier Bereiche. Konkret nannte der Linke-Politiker Energiekosten oder Grundstücke. Diese Hilfen werde es aber nur dann geben, "wenn die Tarifvertragsparteien an den Verhandlungstisch zurückkehren".

Opel-Produktion in Eisenach Bildrechte: MDR/Ruth Breer