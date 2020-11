Festgottesdienst Jubiläumsfeier zu 100 Jahren evangelische Landeskirche in Thüringen

Mit einem Festgottesdienst ist am Sonntag in Eisenach an die Gründung der evangelischen Landeskirche in Thüringen vor 100 Jahren erinnert worden. Angesichts der NS-Geschichte auch in der Landeskirche müsse immer wieder betont werden, wie eng die Verbindungen von Christentum und Judentum seien, sagte der Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, in seiner Predigt in der Georgenkirche.