"Eins-zwei-drei"- Opel-Chef Michael Lohscheller drückt zusammen mit Markenbotschafter Jürgen Klopp einen Hebel herunter und eröffnet damit offiziell den Opel-Stand in Halle elf auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit steht der "Corsa e", der mit einer Batterie, also rein elektrisch fährt und nicht mehr in Eisenach vom Band läuft. Der Kleinwagen ist orange, aber Fußballtrainer Klopp behauptet tapfer, dass er auch so einen fahren würde: "Bei 330 Kilometer Reichweite bedeutet das für mich: Ich muss nur zweimal im Monat laden."

Lohscheller und Klopp Bildrechte: MDR/ Heidje Beutel