Bahn-Reisende in Thüringen müssen sich ab Samstag auf teilweise deutlich längere Fahrzeiten einstellen. Grund dafür ist eine Baustelle zwischen Eisenach und Bebra. Dort wird in den nächsten fünf Wochen der Hönebach-Tunnel saniert. Deshalb ist die Bahnstrecke gesperrt. Der Hönebach-Tunnel gehört zu den ältesten Eisenbahn-Tunneln in Deutschland und steht unter Denkmalschutz.